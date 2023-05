Jeder dritte Jugendliche ist Nichtschwimmer: Land Tirol startet Aktion

Innsbruck – Die größte Gefahr im und am Wasser stellt – vor allem für Kinder – nach wie vor das Ertrinken dar. Laut Statistik Austria ertranken in Österreich im Zeitraum 2016 bis 2020 16 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren, alleine im Jahr 2021 waren es fünf. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit hat sich die Zahl der Nichtschwimmer zwischen fünf und 19 Jahren in den Jahren 2019 bis 2021 mit 32 Prozent mehr als verdoppelt. Darüber hinaus stehen offene Wunden, Prellungen, Knochenbrüche, aber auch schwere Zahnverletzungen oder Schädel-Hirn-Traumata, welche bei Unfällen im Schwimmbad oder in Seen passiert sind, in der Verletzungsstatistik ganz oben. Das Land Tirol startet daher mit steigenden Temperaturen und dem beginnenden Badebetrieb eine Aktion.