Silz eröffnete seinen Erlebnisweg „Vom Korn zum Brot“

Silz – Wie der Mensch aus dem Getreidekorn letztlich über viele Zwischenstufen zum Brot gekommen ist, das beschäftigt Ernährungswissenschafter wie Historiker gleichermaßen. In Silz hatte man vor etwa fünf Jahren die Idee, die alte Getreidemühle des Ortes in einen Themen- und Erlebnisweg einzubetten. Am gestrigen Samstag war es nach langen Vorarbeiten – aber auch Irritationen erholungssuchender Anrainer – so weit: Der Weg „Vom Korn zum Brot“ konnte eröffnet werden.