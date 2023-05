Balkongeländer brach: 34-Jährige stürzte in Finkenberg vier Meter ab

Finkenberg – Eine 34-jährige Französin lehnte sich am Samstag auf einem Balkon in Finkenberg gegen das Holzgeländer, als dieses plötzlich brach. Die Frau stürzte rund vier Meter in die Tiefe, dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades. Der Notarzthubschrauber brachte sie nach Innsbruck in die Klinik. Weitere Erhebungen zur Unfallursache folgen. (TT)