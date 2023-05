Zerschmetterte Kurt-Cobain-Gitarre teuer versteigert

Eine zerschmetterte Gitarre des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain (1967 - 1994) ist in New York um knapp 600.000 US-Dollar (rund 550.000 Euro) versteigert worden. Der Schätzwert war bei 80.000 Dollar gelegen, wie das Auktionshaus Julien's am Samstag mitteilte. Demnach hatte Cobain die schwarze "Fender Stratocaster" seinem Freund und Kollegen Mark Lanegan von der Band Screaming Trees 1992 geschenkt. Die E-Gitarre ist mit Kritzeleien der Nirvana-Bandmitglieder versehen.