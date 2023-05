Griechenland wählt neues Parlament

Rund 9,8 Millionen Wahlberechtigte sind am Sonntag in Griechenland aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Beobachter erwarten ein Duell zwischen den seit 2019 allein regierenden Konservativen der Nea Dimokratia (ND) unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und der Linkspartei Syriza mit ihrem Chef Alexis Tsipras. Die Konservativen führen in Umfragen mit etwa 35 Prozent. Sie liegen damit rund sieben Prozentpunkte vor den Linken. Insgesamt stehen 36 Parteien zur Wahl.