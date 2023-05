Feuer in leerstehendem Haus: Kufsteiner Polizei sucht nach drei Jugendlichen

Die Feuerwehr stand in der Nacht auf Sonntag stundenlang im Einsatz. Drei Jugendliche sollen laut Zeugen von dem Gebäude weggelaufen sein.

Kufstein – Stundenlang dauerte in der Nacht auf Sonntag ein Feuerwehreinsatz in Kufstein. Aus den Fenstern im Dachgeschoss eines leerstehenden Hauses schlugen Flammen, dichter Rauch stieg auf. Laut Zeugen sollen drei Jugendliche vom Gebäude in Richtung Bahnhof, Bahnübergang Kufstein/Zell davongelaufen sein. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief negativ.