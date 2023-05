Mountainbiker (41) prallte in Breitenbach am Inn gegen Auto und verletzte sich schwer

Breitenbach am Inn – Ein Moment der Ablenkung wurde am Sonntagvormittag einem Mountainbiker in Breitenbach am Inn zum Verhängnis. Wie die Polizei berichtet, wollte der 41-Jährige seine Trinkflasche ergreifen und gleichzeitig einen Blick auf seinen Tachometer werfen. Dabei verriss er den Lenker und prallte seitlich gegen ein entgegenkommendes Auto. Mit schweren Verletzungen musste der Mann ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden.