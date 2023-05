Maya Klaunzer sichert sich Tickets für Kletter-EM und Heim-Weltcup in Innsbruck

Lienz – Maya Klaunzer (OeAV Lienz) zählt zu Österreichs Besten im Klettersport. Sie wurde im März Vizestaatsmeisterin in der U20-Wertung, zuletzt nahm sie am Damen-Weltcup in Líebana (Spanien) teil. Die Osttirolerin erreichte bei der Qualifikation den 13. Platz von insgesamt 40 Athletinnen, ins Semi-Finale schafften es 24 Athletinnen. Maya kämpfte sich auf den 6. Platz mit 3 von 4 Tops. Somit stand sie im Finale unter den besten acht. Am Ende reichte es in der entscheidenden Runde mit zwei Zonen zu Platz 7.