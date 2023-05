Bis zu 80 Tonnen schwer: Riesiger Felsbrocken verfehlte in Südtirol Auto nur knapp

Latsch – Knapp an einer Katastrophe vorbei ging es Sonntagfrüh für vier Südtiroler bei Latsch. Sie waren in einem Auto unterwegs, als plötzlich tonnenschwere Felsbrocken auf die Straße donnerten. Es seien schon welche auf der Fahrbahn gelegen, der Lenker habe versucht, daran vorbeizufahren, hieß es in einem Bericht von stol.it. Wie durch ein Wunder blieben alle Insassen unverletzt.