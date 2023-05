„Unser Land stirbt!“: AktivistInnen schütteten schwarze Flüssigkeit in Trevi-Brunnen

Der Protest folgte auf mehrere ähnliche Aktionen in Italien in den letzten Wochen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.

Rom – Mitglieder der italienischen Klimaschutz-Gruppe "Ultima Generazione" (Letzte Generation) haben am Sonntag eine schwarze Flüssigkeit aus verdünnter Pflanzenkohle in den Trevi-Brunnen in Rom geschüttet. Die Gruppe von etwa zehn Personen betrat das Becken des weltberühmten Brunnens und hielt ein Transparent mit der Aufschrift "Wir werden nicht für fossile Brennstoffe zahlen" – eine Anspielung auf die Kampagne zur Abschaffung von Subventionen für fossile Brennstoffe.