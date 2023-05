Einbrecher stieg in Weer in Supermarkt ein

Weer – Ein Einbruch in einen Supermarkt in Weer in der Nacht auf Sonntag beschäftigt derzeit die Polizei. Laut ersten Informationen dürfte der Täter per Leiter auf das Dach und über einen Lichtschacht ins Gebäude gelangt sein. Offenbar wurde der Unbekannte von der Alarmanlage überrascht.