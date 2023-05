27,9 Grad: Kufstein ist Österreichs Hotspot, Gewitter ziehen zum Wochenstart auf

Innsbruck – Der Frühsommer zeigte am Sonntag einmal richtig, was er kann: In vielen Orten Österreichs kletterte das Quecksilber weit über die 20-Grad-Marke. Besonders warm war es in Tirol: Mit 27,9 Grad war Kufstein der wärmste Ort in Österreich an diesem Sonntag. Knapp dahinter landeten Wien und Innsbruck (gemessen an der Universität) mit jeweils 27,4 Grad ebenfalls auf dem Stockerl – dicht gefolgt von Mayrhofen mit 27,2 Grad. 26,8 Grad wurden österreichweit gleich in mehreren Gemeinden gemessen – darunter auch Kössen.