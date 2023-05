Bergretter beim Klettern in Maurach verletzt: mit Materialseilbahn geborgen

Maurach – Ein junges Ehepaar musste am Sonntag in Maurach per Materialseilbahn geborgen werden, nachdem sich der 31-jährige Mann beim Klettern verletzt hatte. Laut Polizei kletterten die beiden ausgebildeten Bergretter die Route Abkasern, Schwierigkeit 6b, im Klettergebiet Klobenjoch. Der Mann stieg die zweite Seillänge vor und hatte ca. die zehnte Zwischensicherung eingehängt. Dabei verlor er den Halt und stürzte ins Sicherungsseil.