Auto prallte beim Parken in Grän auf anderes Fahrzeug: Frau verletzt

Grän – Beim Einparken sind am Sonntag in Grän ein 78-jähriger Autofahrer und dessen 70-jährige Lebensgefährtin verunfallt. Der Mann wollte auf einem Parkplatz an einer Gemeindestraße in eine Parklücke einfahren. „Durch plötzliches Aufheulen des Motors und Beschleunigung des Fahrzeuges“ sei der Wagen dabei über eine zwei Meter hohe Böschung gefahren und dort auf ein auf der unteren Parkebene abgestelltes Auto geprallt, berichtet die Polizei. Dessen Besitzer befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht beim Fahrzeug.