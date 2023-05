Deutschlands Eishockey-Team nach 7:2 gegen Ungarn auf Viertelfinal-Kurs

Tampere/Riga – Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat am Sonntag Ungarn im vorletzten WM-Gruppenspiel mit 7:2 bezwungen und liegt damit auf Kurs Richtung Viertelfinale. Nebenbei leisteten die Deutschen Schützenhilfe für Österreich im Kampf um den Klassenerhalt. Die Abstiegsfrage in Gruppe A wird damit am Montag im direkten Duell zwischen Österreich und Ungarn beantwortet. In Gruppe B steht Slowenien als erster Absteiger aus der A-Klasse fest.