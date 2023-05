Koepka gewinnt PGA Championship - Straka auf Platz 7

Der amerikanische Golfprofi Brooks Koepka hat am Sonntag die US PGA Championship in Rochester gewonnen und damit seinen fünften Sieg bei einem Majorturnier errungen. Koepka siegte mit 271 Schlägen neun unter Par und mit zwei Schlägen Abstand vor dem Weltranglisten-Zweiten Scottie Scheffler und dem Norweger Viktor Hovland. Der 30-jährige Wiener Golfprofi Sepp Straka erzielte mit Rang 7 eine neue österreichische Majorturnier-Bestmarke.