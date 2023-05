Rotes Kreuz sieht Lebensmittel-Engpass in Telfs

Telfs – Bereits im Herbst soll im Telfer Obermarkt ein Sozialmarkt eröffnen, in dem armutsgefährdete Menschen Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs zu stark vergünstigten Preisen beziehen können. Betreiben wird ihn die gemeinnützige GmbH „soogut“ aus Niederösterreich. Den Grundsatzbeschluss hat der Gemeinderat, wie berichtet, in seiner jüngsten Sitzung gefasst – wobei ein Teil der Mandatare Bedenken äußerte: Es geht u. a. um die Frage, ob für die bestehende Aktion „LebensMittel“ in Telfs – eine Kooperation von Vinzenzgemeinschaft und Rotem Kreuz, bei der jeden Samstag kostenlos Lebensmittel ausgegeben werden – zu wenig Warenspenden übrig bleiben.