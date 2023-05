Zweite private Mission zur Internationalen Raumstation gestartet

Die vier Astronauten sollen am Montag bei der Internationalen Raumstation ISS ankommen. Dort sollen sie im Rahmen der sogenannten „Axiom-2"-Mission rund zehn Tage bleiben und wissenschaftliche Experimente durchführen.

Washington – Mit der zweiten komplett privaten Mission ist eine vierköpfige Crew für rund zehn Tage in den Weltraum aufgebrochen. Die Crew startete am Sonntag an Bord einer „Dragon"-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte.