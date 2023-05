Popstar Janet Jackson versteigerte mehr als 800 Gegenstände

New York – US-Popsängerin Janet Jackson hat aus ihrer persönlichen Sammlung von Kostümen, Schmuck, Trophäen und anderen Gegenständen mehr als 800 Stücke versteigert. Ein Highlight der Auktion am Sonntag (Ortszeit) in New York war ihr silberfarbener Aston Martin Vanquish, Baujahr 2003. Der britische Sportwagen mit schwarzen Ledersitzen erzielte über 92.000 Dollar (rund 85.000 Euro), wie das Auktionshaus Julien's Auctions mitteilte.