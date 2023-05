Österreich heute im Abstiegsfinale: Ein Sieg gegen Ungarn muss her

Im letzten WM-Spiel heute (19.20/ORF Sport +) will Österreichs Eishockey-Nationalteam gegen Ungarn den Klassenerhalt fixieren. Dazu muss ein Sieg her.

Tampere – Das ÖEHV-Team kann heute mit einem Sieg gegen Ungarn erstmals seit 19 Jahren zum zweiten Mal hintereinander den Verbleib in der A-WM schaffen und das Ticket für die WM 2024 in Tschechien lösen. Die deutsche Schützenhilfe war bei der gestrigen 2:7-Niederlage der Magyaren dringend nötig, sonst wäre das rot-weiß-rote Team schon als Absteiger festgestanden.

So kommt es, wie schon zu erwarten war, zu einem Entscheidungsduell mit einem guten Bekannten. 15 Spieler des ungarischen Teams kommen aus der ICE-Liga, zudem sind die Nachbarn regelmäßig Testspiel-Gegner. „Nichts, was wir sehen, überrascht uns“, sagte Teamchef Roger Bader, der seine Truppe auf harte Arbeit vorbereitet. Ungarn ist „eine kämpferische Mannschaft, sie spielt viel auf Körper, es wird ein Kampfspiel werden.“

Auf sein Team wartet wohl ein anderes Spiel als am Wochenende gegen Deutschland (2:4) und Finnland (1:3). „Sie werden einfach spielen, die Spielanlage wird wie das Frankreich-Spiel sein. Sie werden oft versuchen, die Scheibe in unsere Zone zu schlagen und dann Forechecking zu machen. Ich glaube, wir haben Vorteile in der Schnelligkeit“, analysierte Bader, der eine 50:50-Partie erwartet: „Ich denke nicht, dass wir Favorit sind.“ Die Statistik, die auswirft, dass Österreich seit einem 4:7 bei der B-WM 1977 alle sieben WM-Duelle mit Ungarn gewonnen hat, tut nichts zur Sache. (TT, APA)