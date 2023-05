Befragung zu SPÖ-Spitze: Sitzung läuft, Stimmen per Lkw eingetroffen

Mit Spannung wird das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung erwartet. Die Stimmen werden nun in Wien geprüft und ausgezählt, ein Ergebnis wird für Nachmittag erwartet. Alle Entwicklungen gibt es hier im Liveblog.

Wien – Der Dreikampf um die Führung der SPÖ geht in entscheidende Stunden. Das Votum der Mitglieder, wem künftig der Parteivorsitz obliegen soll, ist am Vormittag im Renner-Institut eingetroffen, wo die Ergebnisse geprüft werden. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch weiß nach eigenem Bekunden nicht, wer sich durchgesetzt hat: "Ich bin genauso gespannt wie sie", meinte er beim Eintreffen am Tagungsort.