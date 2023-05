Fünf Generationen Leidenschaft für feine Weine

Mitten im Herzen von Tirols Hauptstadt Innsbruck befindet sich schon seit dem Jahr 1897 das Weinhandelshaus GOTTARDI. Von hier aus versorgt die Familie Gottardi mit ihrem Team Weinfreunde in ganz Österreich mit einem ausgewählten regionalen und internationalen Sortiment – vom Alle-Tage-Wein bis hin zu exklusiven Marken. Immer mit dabei: die Leidenschaft für gute Weine und das Bestreben, diese auch in den Herzen der Kunden zu entfachen.

Das Familienunternehmen wird seit 2022 in fünfter Generation von Elisabeth Gottardi geführt. Zum ersten Mal in der Gottardi-Geschichte leitet somit eine Frau die Geschäfte. Schon in jungen Jahren war für Elisabeth klar, dass ihre Zukunft in der Weinbranche liegt. Ihre Leidenschaft für und die Liebe zum Wein wurde ihr von ihrem Vater und Großvater in die Wiege gelegt.