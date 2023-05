Motorradunfall auf Pembaurstraße in Innsbruck: Polizei sucht nach Zeugen

Innsbruck – Nachdem ein Verkehrsunfall, der sich bereits am 9. Mai auf der Innsbrucker Pembaurstraße zugetragen hat, nicht aufgeklärt werden konnte, sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Exekutive berichtet, fuhr an dem besagten Tag um 7.25 Uhr eine 42-jährige Österreicherin mit ihrem Motorrad in Richtung Norden. Sie wurde von einer 29-jährigen Autofahrerin überholt, wobei die Motorradfahrerin bei ihrer Fahrt auf einen nassen Schienenstrang geriet, stürzte und sich verletzte.