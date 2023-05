Draxl im Amt als Osttiroler Feuerwehr-Chef bestätigt

Die Bezirksfeuerwehr in Osttirol behält ihre Führungsspitze. Das ergab die Wahl am Wochenende. Kommandant bleibt Harald Draxl, der 2021 das Amt von Herbert Oberhauser übernommen hat. Sein Stellvertreter ist Johann Obererlacher, auch Kassier Markus Tönig und Schriftführer Christian Brugger sind wie bisher im Ausschuss. Mehr als 3500 Mitglieder zählt die freiwillige Feuerwehr des Bezirks. Rein rechnerisch betrachtet entspricht das einem Anteil von 7,3 Prozent der Osttiroler Gesamtbevölkerung.

Zu den prägendsten Einsätzen des vergangenen Jahres gehörten der Großbrand eines Wirtschaftsgebäudes in Oberdrum, das Feuer in einer Almhütte in Tessenberg und eine brennende Pumpstation im Sillianer Skigebiet Thurntaler, zog der Ausschuss mit Kommandant Draxl Bilanz. Insgesamt gab es 116 Brandeinsätze. 177-mal rückten die Ehrenamtlichen zu technischen Einsätzen aus, dazu gehörten Straßenreinigungen nach Unwettern, Unfälle mit eingeklemmten Personen und stecken gebliebene Aufzüge.