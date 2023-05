Nach Mure: Zugverkehr auf Strecke Imst-Ötztal Bahnhof ab Mittwoch wieder normal

Teilweise wurde bis Mitternacht an der Verbauung gearbeitet. Die Felssicherung kam zügiger voran, als gedacht. Ab Mittwoch heißt es freie Fahrt.

Roppen – Die seit letzten Dienstag komplett gesperrte Strecke zwischen Ötztal-Bahnhof und Imst ist ab Mittwoch wieder befahrbar. „Ab Mittwoch heißt es wieder freie Fahrt für Fern-, Nah- und Güterverkehr per Bahn“, bestätigt ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Maier. Am 16. Mai um 17.38 Uhr hat eine „kleine“ Mure in der Nähe des Bahnhofs Roppen die Bahngleise verlegt.