Fake-Brief der FPÖ an die Gastronomie in NÖ: Partei klagt „Tagespresse“ auf 47.500 €

Nach einem gefälschten Brief an GastronomInnen in Niederösterreich, in dem die FPÖ unter anderem eine „Panierquote“ wollte, hat die Partei das Satireportal „Die Tagespresse“ verklagt.

St. Pölten – Die FPÖ Niederösterreich hat wie angekündigt rechtliche Schritte gegen Die Tagespresse eingeleitet. Es geht um 47.500 Euro, Unterlassung und Urteilsveröffentlichung, bestätigte die Landespartei am Montag auf Anfrage. Das Satireportal selbst hatte zuvor mitgeteilt, dass Klage beim Handelsgericht Wien eingebracht worden sei. Grund sind FPÖ-Fake-Briefe an Gastronomen im Bundesland im Zusammenhang mit der von Schwarz-Blau angekündigte Wirtshausprämie.





In der Klage heißt es, dass das Unterlassungsbegehren mit 40.000 Euro bewertet werde, der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung mit 7500 Euro. Die Freiheitlichen hatten am 11. April mitgeteilt, dass die geplante Wirtshausprämie verunglimpft werde. Gleichzeitig warnten sie vor den Fake-Briefen. Am folgenden Tag outete sich das Satireportal als Verfasser der Schreiben an 500 Lokale.

"Die Tagespresse wollte helfen und den Freiheitlichen unter die Arme greifen. Wir packen selbst an, um die FPÖ-Versprechen einzulösen", wurde mitgeteilt. Um an die Adressen der Wirtshäuser zu kommen, habe man ChatGPT einen Webcrawler programmieren lassen. Verwendet wurde das Logo der FPÖ Niederösterreich, als Absender war die Anschrift der freiheitlichen Landesgeschäftsstelle in St. Pölten angegeben.