Nach Pushback-Vorwurf: EU-Kommissarin will Aufklärung in Griechenland

Videos zeigen, wie die griechische Küstenwache Flüchtlinge auf einem Floß aussetzt. Vorwürfe in diese Richtung hatte es bereits länger gegeben, die Regierung hatte diese jedoch immer zurückgewiesen.

Brüssel – Nach erneuten Vorwürfen zu illegalen Pushbacks in Griechenland hat EU-Kommissarin Ylva Johansson eine lückenlose Aufklärung gefordert. "Meine Dienststellen haben eine formelle Aufforderung an die griechischen Behörden gerichtet, diesen Vorfall vollständig und unabhängig zu untersuchen", twitterte Johansson am Montag.