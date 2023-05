576 Hinrichtungen in einem Jahr: EU verschärft Sanktionen gegen den Iran

Brüssel – 90 Prozent der weltweit registrierten Hinrichtungen werden in nur drei Ländern durchgeführt, eines davon ist der Iran. Laut dem aktuellen Bericht von Amnesty International stieg die Zahl im Iran von 314 Hinrichtungen in 2021 auf 576 im Jahr 2022. Am Montag, eine Woche später, lässt der Ministerrat wissen, dass die Gangart gegenüber Teheran verschärft wird. Die EU-Außenminister setzten in Brüssel fünf weitere Verantwortliche und zwei Organisationen auf die Sanktionsliste und belegten sie mit Einreise- und Vermögenssperren.