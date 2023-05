Straße zu Fließer Weiler nach gut vier Wochen wieder zeitweise für Verkehr frei

Fließ – Seit Ende April war die Hochgallmiggstraße (L312) in Fließ gesperrt. Ein massiver Hangrutsch bedrohte die kurvenreiche Straße. Die Bewohner von Hochgallmigg mussten einen kilometerlangen Umweg über eine Forststraße auf sich nehmen. Am Montag dann die erfreuliche Nachricht: Die L312 kann – zumindest vorübergehend wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilte das Land Tirol in einer Aussendung mit.