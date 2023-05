1324 Fälle von antimuslimischem Rassismus: Immer mehr Frauen betroffen

Bei den im Internet - etwa in den Sozialen Medien - verzeichneten Fällen handelte es sich in 92,3 Prozent um die Verbreitung von Hass. Dieser wurde etwa in Verbindung mit bestimmten politischen Ereignissen sichtbar. Der Anfang 2022 bekannt gewordene Sideletter der Koalitionsparteien zum Thema Kopftuchverbot für Lehrerinnen habe eine Flut an Hasskommentaren ausgelöst. Der Krieg in der Ukraine wiederum zeige, dass Geflüchtete aufgrund ethnischer Zugehörigkeit ungleich behandelt werden, so Khalil.