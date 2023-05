Doskozil gewinnt Mitglieder-Befragung: Tiroler SP hofft auf Ende der Querelen

Landesparteichef Georg Dornauer gratuliert Hans Peter Doskozil, die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik befürwortet ein Duell am Parteitag zwischen Doskozil und Babler.

Innsbruck – Die SPÖ ist gedrittelt, die Basis etwas ratlos. Das trifft auf die Tiroler SPÖ ebenfalls zu. Von Parteichef Georg Donauer gab es im Vorfeld der Mitgliederbefragung keine Wahlempfehlung, daran wird er sich bis zum Parteitag am 3. Juni in Linz weiter halten. „Das Ergebnis ist angesichts der Stimmung, die wir in den letzten Wochen unter unseren Mitgliedern erlebt haben, nicht überraschend. Alle drei KandidatInnen decken wichtige Teile innerhalb unserer sozialdemokratischen Familie ab“, meinte er und gratulierte Hans Peter Doskozil zu dessen erstem Platz.