Restaurantbesuch mit der Stoppuhr: Immer mehr Lokale vergeben Zeitfenster

Von Berlin bis Wien: Immer mehr Restaurants vergeben Zeitfenster für einen Besuch.

Berlin – Manch Österreichurlauber staunt beim sommerlichen Restaurantbesuch nicht schlecht, wenn der reservierte Tisch zwei Stunden später wieder reserviert ist. Für die nächsten Gäste. Restaurantzeitfenster, eine Sitte, die in hippen Berliner Restaurants gang und gäbe ist, greift nun auch in Österreich und der Schweiz um sich. Denn Zeit ist Geld: „Wir haben Ihren Aufenthalt bei uns mit 1:30 Stunden eingeplant“, steht da etwa in der freundlichen E-Mail-Bestätigung vom angesagten Berliner Lokal „Frühstück 3000“. Essen gehen und dann noch lange beisammensitzen: In Berlin ist das tatsächlich oft gar nicht mehr möglich.





Auch im Münchner Glockenbachviertel verkündet das „Fesch“: „Unsere generellen Reservierungszeiten sind entweder ab 17.30/18.00 Uhr für zwei Stunden oder ab 19.45 Uhr für den restlichen Abend.“ Immer mehr Restaurants im deutschsprachigen Raum machen jetzt solche Ansagen – so auch gut nachgefragte Gastronomiebetriebe in Wien, Salzburg, Hamburg, Stuttgart, Zürich oder in beliebten Urlaubsorten zwischen Sylt und Engadin, Rügen und Tirol.

In teuren Städten wie New York, London, Paris oder Stockholm werden Tische mancherorts sogar dreimal am Abend besetzt. In den deutschsprachigen Ländern waren Reservierungszeitfenster dagegen bis zum Jahr 2020 eine Ausnahme. In der Pandemie, als Plätze phasenweise aufgrund der Corona-Regeln begrenzt wurden, wurden sie salonfähig.