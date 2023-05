Dieselaggregat fing an der Mautstelle bei Sölden Feuer

Sölden – Zu einem Brandeinsatz an der Mautstelle am Rettenbachgletscher wurde am Montagnachmittag die Freiwilligen Feuerwehren Sölden und Gurgl gerufen. Ein Dieselaggregat,das zum Laden von Elektro-LKW verwendet wurde, hatte Feuer gefangen. Während ein Lkw geladen wurde. Ein Arbeiter bemerkte Rauchschwaden, die aus dem Container drangen, in den sich das Aggregat eingebaut war.