Segelflieger stürzte bei Start in Innsbruck auf den Boden

Wie es zu dem Unfall kam, war vorerst nicht bekannt, die Ermittlungen laufen. Der Flugverkehr am Flughafen Innsbruck war nicht eingeschränkt.

Innsbruck – Beim Start eines Segelflieger am Flughafen Innsbruck kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Flieger gegen 13.50 Uhr aus etwa fünf bis zehn Metern auf die Startbahn. Der 54-jährige Pilot erlitt Verletzungen unbestimmten Grades am Rücken.