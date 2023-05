24-Jährige stürzte in Linienbus aus ihrem Rollstuhl und wurde verletzt

Der Bus war bei der Autobahnauffahrt Ötztal, als die junge Frau in einer scharfen Kurve aus dem Rollstuhl fiel. Sie wurde in das Krankenhaus Zams gebracht.

Landeck – Auf der Fahrt in einem Linienbus von Ötztal-Bahnhof in Richtung Landeck wurde am Montag eine 24-jährige Rollstuhlfahrerin verletzt. Der Bus war gegen 15.15 Uhr im Bereich der Autobahnauffahrt Ötztal unterwegs, als die junge Frau in einer scharfen Linkskurve plötzlich aus ihrem Rollstuhl stürzte.