Autorin fordert mehr Schadenersatz von Trump

Die Schriftstellerin E. Jean Carroll fordert neuen Schadensersatz vom früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen dessen Aussagen nach dem Missbrauchsurteil. Konkret forderte sie mindestens zehn Millionen US-Dollar (9,25 Mio. Euro) in einer abgeänderten Klage. Trump war am 9. Mai von einem Zivilgericht in New York des sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen worden. Eine Geschworenenjury hatte Carroll fünf Millionen Dollar (4,53 Mio. Euro) an Schadenersatz zugesprochen.