Tödliches Feuer in Schlafsaal war vermutlich Brandstiftung

Nach einem Feuer in einem Schlafsaal einer Schule im südamerikanischen Guyana mit 19 Toten schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Die ersten Ermittlungen legten nahe, dass das Feuer "böswillig gelegt wurde", sagte Polizeipräsident Clifton Hicken am Montag bei einer Pressekonferenz mit Präsident Irfaan Ali. Die Ermittlungen würden fortgesetzt, Hinweise auf Tatverdächtige gebe es noch nicht, fügte Hicken hinzu.

Regierungsangaben zufolge war das Feuer am Sonntagabend im Mädchenschlafsaal einer Oberschule in der Bergbaustadt Mahdia im Zentrum des Landes ausgebrochen. In dem Raum schliefen Mädchen zwischen elf und 17 Jahren, wie ein Rettungshelfer sagte. Das Gebäude brannte völlig aus.