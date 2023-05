Klimaaktivisten blockieren Verkehr auf Kranebitter Allee in Innsbruck

Mit ihrem Sitzprotest fordern Aktivisten der „Letzten Generation" endlich wirksame Schutzmaßnahmen in der Klimakrise. Cornelia Mayr ist in Innsbruck dabei, weil sie von der Regierung enttäuscht ist. Es seien keine Anstrengungen zu erkennen, die selbst gesetzten Klimaziele auch einzuhalten. „Als Mutter bin ich verzweifelt, weil ich keinen anderen Weg sehe, mir Gehör zu verschaffen“, wird sie in einer Aussendung der „Letzen Generation“ zitiert. Sie wolle ihrem Sohn einmal sagen können, dass sie alles ihr Mögliche unternommen habe, um ihm und womöglich seinen Kindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) fordert sie, mit den „billigsten, einfachsten Schritten wie Tempo 100 anzufangen“.

Auch in Wien wurde die Protestwelle am Dienstag fortgesetzt. Demonstranten wanderten in Gehzeugen im Schneckentempo die Ringstraße entlang, um aufzuzeigen, wie viel öffentlichen Raum Autos in der Stadt einnehmen. (TT.com)