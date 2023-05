Kampfabstimmung in der SPÖ: Duell Babler gegen Doskozil auf Parteitag

Nach der Mitgliederbefragung kommt es nun am Parteitag zum Showdown in der SPÖ: Herausforderer Andreas Babler legt es auf eine Kampfabstimmung gegen den Befragungsgewinner Hans Peter Doskozil an.

Wien ‒ Die Entscheidung über den Parteivorsitz der SPÖ fällt auf einem außerordentlichen Parteitag. Versuche, doch noch eine Stichwahl unter den Mitgliedern durchzuführen, sind am Dienstagnachmittag vom Parteivorstand abgeblockt worden. Mit 25:22 wurde dieser von Andreas Babler und der Wiener Landespartei geäußerte Wunsch abgelehnt. Babler tritt nun am Parteitag gegen Hans Peter Doskozil an.





Babler meinte nach der Sitzung, er hätte sich eine stärkere Einbindung der Mitglieder gewünscht. Seine Chancen geschmälert sieht er durch die Entscheidung am Parteitag jedoch nicht.

Vorstand lehnte Stichwahl ab

Abgestimmt wurde namentlich, also offen. Vor allem die Flächenbundesländer votierten dafür, den längst vorgegebenen Prozess mit Parteitag nach der Mitgliederbefragung einzuhalten. Die Vertreter Wiens und der Jugend sowie einzelne Bundesländer-Repräsentanten aus dem Lager der scheidenden Parteichefin Pamela Rendi-Wagner waren für eine Absage des Parteitags und eine Stichwahl der Basis.

Dem vorangegangen waren stundenlange zähe Sitzungen von Präsidium und Vorstand, in denen keine gemeinsame Vorgangsweise gefunden wurde. Überraschend hatten die Wiener nach dem Ausscheiden der von ihnen favorisierten Rendi-Wagner auf eine Stichwahl gedrängt, obwohl es just diese Landesgruppe war, die davor stets gegen solch ein Votum aufgetreten war.

Doskozil drohte mit Rückzug

Doskozil soll im Präsidium gar mit seinem Rückzug gedroht haben, weil er offenkundig die Partei nicht einen könne. Die Vertreter fast aller anderen Landesorganisationen überzeugten ihn jedoch, im Prozess zu bleiben. Doskozil hatte ja bei der Mitgliederbefragung knapp Platz eins vor Babler und Rendi-Wagner geholt.

Beim Parteitag Samstag kommender Woche in Linz hat der burgenländische Landeshauptmann auch mit dem Traiskirchener Bürgermeister als Gegenkandidaten die besseren Chancen, wiewohl er mit Gegenwind der delegiertenstarken Wiener und Gewerkschafter zu rechnen hat. Ein Mitglieder-Entscheid hätte Babler eher in die Hände gespielt. Dementsprechend verfolgten beide Kandidaten jeweils den Pfad, der ihnen erfolgversprechender erscheint.

Rendi-Wagner kündigt Rückzug an

Fix ist, dass Rendi-Wagner weder bei einer Stichwahl noch am Parteitag kandidieren wird. Das verkündete die scheidende Parteichefin bei einer Presse-Erklärung am Dienstagvormittag.

Gewinnspiel: 2 x

E-Mountainbike TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

„Ich möchte mich bei allen SPÖ-Mitgliedern bedanken, die mir das Vertrauen geschenkt haben. Aber auch bei allen Mitgliedern, die abgestimmt haben. Weil sie ihre Stimme aus Überzeugung abgegeben haben, um die Partei wieder zu stärken“, erklärte Rendi-Wagner. Sie respektiere das Ergebnis – „auch wenn es arschknapp war“, wie die Parteichefin anmerkte.

Daher werde sie den Gremien einen geordneten Wechsel des Parteivorsitzes und der Klubführung vorschlagen, erklärte Rendi-Wagner. Es müsse gemeinsames Ziel sein, wieder eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung zu erhalten. Diese Geschlossenheit dafür habe zuletzt gefehlt.

📽️ Video | Rendi-Wagners Erklärung

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Rendi-Wagner, die der österreichischen Sozialdemokratie seit Ende 2018 vorstand, bedankte sich auch bei ihren MitarbeiterInnn und betonte, die große Verantwortung ihrer Aufgabe immer mit viel Herzblut und Engagement getragen zu haben. Ob sie überhaupt aus der Politik ausscheidet oder ihr Mandat im Nationalrat behält, ließ die Parteichefin offen.

Dornauer: „Handschlagqualität und starker Charakter“

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer bedankte sich in einer Stellungnahme bei Rendi-Wagner: „Pamela Rendi-Wagner hat die SPÖ in schwierigen Zeiten übernommen, gezeigt was es heißt, Verantwortung zu tragen und unsere Bewegung viereinhalb Jahre lang mit Kampfgeist, Intellekt und Herz geführt. Dafür möchte ich mich heute, angesichts ihres angekündigten Rückzuges, von ganzem Herzen bedanken. Dass die Parteichefin nun konsequent Platz für die personelle Erneuerung an der Spitze der Partei macht, zeigt noch einmal ihre Handschlagqualität und ihren starken Charakter.“ (TT.com, APA)