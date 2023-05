SPÖ-Sitzung zieht sich: Babler fordert Stichwahl, Doskozil soll mit Rückzug drohen

Nach der Mitgliederbefragung über den SPÖ-Parteivorsitz dauert der Streit um das weitere Vorgehen an, Teile der Partei drängen angesichts des knappen Ergebnisses auf eine Stichwahl. So auch der Zweite Andreas Babler. Hans Peter Doskozil drohte offenbar in einem solchen Fall mit einem Rückzug der Kandidatur.

Pamela Rendi-Wagner wird nach ihrer Niederlage bei der Mitgliederbefragung indes am SPÖ-Bundesparteitag am 3. Juni nicht für den Parteivorsitz kandidieren. Das verkündete die scheidende Parteichefin bei einer Presse-Erklärung vor dem Parteipräsidium, nachdem sie bei der Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz hinter Hans Peter Doskozil und Andreas Babler nur Platz drei belegt hatte.

Daher werde sie den Gremien einen geordneten Wechsel des Parteivorsitzes und der Klubführung vorschlagen, erklärte Rendi-Wagner. Es müsse gemeinsames Ziel sein, wieder eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung zu erhalten. Diese Geschlossenheit dafür habe zuletzt gefehlt. An den heutigen Parteigremien werde auch der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler teilnehmen, erklärte Rendi-Wagner. Dieser hatte in der Mitgliederbefragung Platz zwei belegt.

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer bedankte sich in einer Stellungnahme bei Rendi-Wagner: „Pamela Rendi-Wagner hat die SPÖ in schwierigen Zeiten übernommen, gezeigt was es heißt, Verantwortung zu tragen und unsere Bewegung viereinhalb Jahre lang mit Kampfgeist, Intellekt und Herz geführt. Dafür möchte ich mich heute, angesichts ihres angekündigten Rückzuges, von ganzem Herzen bedanken. Dass die Parteichefin nun konsequent Platz für die personelle Erneuerung an der Spitze der Partei macht, zeigt noch einmal ihre Handschlagqualität und ihren starken Charakter.“