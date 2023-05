Dein Bergsommer am Venet

Der Bergsommer am Venet in Zams wird vielfältig: von musikalischen Highlights über Sternenbeobachtungen bis hin zu einfach den Weitblick genießen. Gleich zu Beginn der Sommersaison gibt es ein verlockendes Ticket-Angebot.

Auftakt Bergsommer

Am 26. Mai beginnt der Bergsommer am Venet. Noch nie war ungestört auftanken so einfach. In nur 15 Minuten gelangen Bergverliebte und Naturliebhaber von 780 auf 2.212 Höhenmeter. Die Bergstation der Venetbahn ist Ausgangspunkt für sportliche Abenteuer, Ruhe und Erholung. Ein atemberaubendes Panorama, faszinierende Naturschauspiele, gesunde Bergluft und zahlreiche Attraktionen, die Begeisterung bei Groß und Klein hervorrufen, laden ein, bewusst wahrgenommen zu werden.

© Venet Bergbahnen/Roman Huber

Wandern, Biken, Bergsteigen

Auf zahlreichen Wander- und Erlebniswegen wird am Venet die unberührte Natur genossen. Auf Tobis Erlebnisweg können Jung und Alt spielerisch die hochalpine Natur und die darin lebenden Tiere erkunden. Auch Bergsteiger und Biker sind am Venet bestens aufgehoben: Gipfelstürmer und Mountainbiker können zeigen, was in ihren Beinen steckt. Ein Mix aus leicht bewältigbaren, aber auch anspruchsvollen Routen lassen jedes Sportlerherz höherschlagen.

Events am Venet

Yoga-Sessions am Morgen oder Abendfahrten an ausgewählten Terminen. Der Bergsommer am Venet wird heuer facettenreich und zahlt ganz auf das Motto „ungestört auftanken” ein. Den inneren flow findet man bei den Yoga-Session auf 2.212 Höhenmetern wieder. Von Juni bis August finden am Genussberg die Yoga-Einheiten statt. Nach dem morgendlichen Sonnengruß stärkt man sich bei einem ausgewogenen Frühstück im Venet Panoramarestaurant. Eat & Relax heißt es im Rahmen der abendlichen Fahrten auf den Venet. Musikalisch-kulinarische Themen stehen dabei im Mittelpunkt.

© Tobias Siegele

NEU: Bergfrühstück 2.212

Frühstücken kann man überall, aber inmitten der Tiroler Bergwelt lässt es sich leichter frühstücken. Nicht nur den einzigartigen Weitblick, sondern auch den reichlich gedeckten Frühstückstisch genießt man im 2.212 m hohen Venet Panoramarestaurant. Regionales kommt dabei nicht zu kurz. Gut gestärkt startet man in den neuen Tag hinein. Und wer sich danach noch die Füße vertreten will: einfach raus in die Natur. Direkt von der Bergstation gehen einige Wanderwege weg. Von leicht bis schwer ist alles dabei.

Sternenpark Venet

Am Venet befindet sich Tirols einziges Observatorium. Im Sternenpark auf 2.212 Höhenmetern scheint die Faszination Sternenhimmel zum Greifen nahe. Das Observatorium legt den Blick auf das facettenreiche Himmelszelt frei. Das Hightech-Teleskop mit bis zu 191-facher Vergrößerung ermöglicht ein Bestaunen ferner Galaxien, Sternhaufen, Planeten sowie weitere Objekte, die teilweise mehrere Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Highlights: die Perseiden-Nacht im August und die Mondfinsternis im Oktober.

© Venet Bergbahnen/Tobias Siegele

Das Hotel am Berg

Frei wie eine Bergdohle. Pur wie das Leben im Gebirge. Das ist Urlaub über den Wolken im Venet Gipfelhotel. Zu jeder Jahreszeit eine Auszeit mit echtem Mountainfeeling.

Auf 2.212 Metern Seehöhe schläft man mitten im Bergpanorama. Und nützt das Hotel am Berg für Wanderungen rund um das Venet-Massiv oder darüber hinaus und weiter. Besonders die Doppelzimmer mit Badewanne oder Infrarot-Kabine sind eine wohltuende Erfrischung nach einer langen Bergtour. Ein Geheimtipp für Jedermann!

© Venet Bergbahnen/Roman Huber

Special-Tickets zum Auftakt

Für alle, die es kaum erwarten können endlich wieder die Natur auf 2.212 Höhenmetern zu erkunden, gibt es zum Auftakt vergünstigte Bergbahn-Tickets. Im Zeitraum vom 26. Mai bis zum 7. Juni zahlen Erwachsene EUR 15 und Kinder EUR 7,50 (Jahrgang 2008 bis 2016) für die Berg- und Talfahrt mit der Venetbahn.