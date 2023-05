Urteil im Karmasin-Prozess: Ex-Ministerin zu 15 Monaten bedingt verurteilt

Das Verfahren wegen schweren Betrugs und Bestimmung zu wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen gegen die Ex-Familienministerin und einen Mitangeklagten ging am Dienstag erstinstanzlich zu Ende. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wien – Die ehemalige Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) ist am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen Bestimmung zu wettbewerbsbeschränkenden Absprachen schuldig gesprochen worden. Vom inkriminierten schweren Betrug wurde Karmasin dagegen freigesprochen. Karmasin wurde zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt, die der bisher Unbescholtenen bedingt nachgesehen wurde.





Der Freispruch erfolgte, obwohl die laut Anklage betrügerischen Handlungen im Zusammenhang mit den Bezugsfortzahlungen aus Karmasins vorangegangener ministeriellen Tätigkeit für das Gericht "zweifellos" erwiesen und "eindeutig dokumentiert" waren. Karmasin habe "mit voller Absicht und wissentlich" den Betrug begangen, betonte Richter Patrick Aulebauer in der Urteilsbegründung. Aus rechtlichen Gründen sei sie dennoch von diesem Anklagefaktum freizusprechen gewesen, weil sie den Schadensbetrag vollständig und "gerade noch rechtzeitig" zurückbezahlt habe.

Der mitangeklagte Abteilungsleiter im Sportministerium wurde von den wider ihn erhobenen Vorwürfen freigesprochen. Die Entscheidungen des Gerichts sind nicht rechtskräftig. Karmasins Verteidiger Norbert Wess bat um Bedenkzeit, die Anklagevertreter gaben vorerst keine Erklärung ab.

Staatsanwaltschaft sah keinen Spielraum für Zweifel

"Die Beweismittel zeigen ein eindeutiges Bild und lassen keinen Spielraum für Zweifel", fasste Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic das Beweisverfahren zusammen. Und in Richtung der Angeklagten stellte er klar: "Sie hat konsequent gegen das Gesetz verstoßen." Sophie Karmasin habe "schon lange vor Beendigung ihrer Ministerschaft" Verdienstmöglichkeiten geplant und unmittelbar nach ihrer politische Karriere nahtlos entgeltliche berufliche Tätigkeiten aufgenommen. Dessen ungeachtet habe sie bis zum 23. Mai 2018 auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Bezüge als Ex-Ministerin bezogen. "Sie hat sich die ganze Zeit über das Tätigkeitsverbot hinweggesetzt und den Sachbearbeiter im Bundeskanzleramt schlicht und einfach angelogen", sagte Adamovic.

Der Oberstaatsanwalt warf der Ex-Politikerin weiters vor, diese habe "einen ordentlichen Aufwand betrieben, um ihre Zuverdienste zu verschleiern". Karmasin habe Honorare und Provisionen bezogen und diese über die Firma ihres Mannes verdeckt abgerechnet. Adamovic sprach von Scheinrechnungen und betonte, Karmasin habe ihre Einkünfte weder dem Parlament noch dem Rechnungshof gemeldet. Ihre Tathandlungen habe die Ex-Ministerin "erst beendet, als sie öffentliche Aufdeckung befürchten musste". Von Reue bzw. tätiger Reue könne bei Karmasin im Sinne des Gesetzes keine Rede sein, bemerkte der Vertreter der WKStA.

📽️ Video | Ex-Ministerin drohen bis zu drei Jahre Haft

Adamovics Kollege Roland Koch billigte Karmasin hinsichtlich des Betrugsfaktum vollständige Schadensgutmachung zu. Diese habe ihre zu Unrecht bezogenen Bezüge zur Gänze zurückbezahlt. "Aber der Schaden für das Ansehen der Demokratie und des Rechtsstaates bleibt", beklagte Koch. Vor allem aber würden die Erschwerungsgründe die Milderungsgründe - Karmasin ist bisher gerichtlich unbescholten - "überdeutlich" überwiegen. Koch erwähnte in diesem Kontext den langen Tatzeitraum von 2018 bis 2021 und Karmasins führende Tatbeteiligung. Diese habe etwa Sabine Beinschab "zu Tathandlungen verführt".

Oberstaatsanwalt Koch hob die Stellung Karmasins hervor, die jahrelang eines der höchsten Ämter der Republik bekleidet habe. Sie habe "schwere Schuld" auf sich geladen. Der Bevölkerung müsse gezeigt werden, dass auch für eine ehemalige Ministerin "schwere Straftaten schwere Folgen haben. Denn ansonsten denkt sich die Bevölkerung, was sie sich eh schon denkt: denen da oben passiert nix."

Verteidiger verwieß auf Rückzahlung und pochte auf Reue

"Ich bin zutiefst überzeugt, dass Frau Doktor Karmasin kein strafrechtlicher Vorwurf gemacht werden darf", forderte Verteidiger Norbert Wess einen Freispruch für die Ex-ÖVP-Ministerin. Bezüglich des angeblichen Betrugs habe Karmasin der Republik um 27.000 Euro zu viel refundiert – "rechtzeitig und freiwillig", wie Wess betonte. "Wenn Sie vor diesem Hintergrund annehmen, tätige Reue wäre nicht erfüllt, müssen wir uns das im Rechtsmittel ansehen", meinte der Verteidiger in Richtung der Oberstaatsanwälte. Hinsichtlich der behaupteten wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen waren laut Wess "alle im Ministerium eingeweiht". Wenn ein Wettbewerb nicht organisiert wird, könne dieser in weiterer Folge nicht beschränkt werden. "Das steht so im Gesetz", gab Wess zu bedenken, "das Wirtschaftsstrafrecht fällt nicht vim Himmel".

Zu Beginn des finalen Verhandlungstags hatte der vorsitzende Richter Karmasins Vermögensverhältnisse offen gelegt, die dazu beim Prozessauftakt keine Angaben machen hatte wollen. Der Richter richtete daraufhin eine Anfrage an den Rechnungshof, die Antwort verlas er nun im Großen Schwurgerichtssaal. Demnach besaß Karmasin zuletzt zwei Eigentumswohnungen am Mondsee, eine Eigentumswohnung in Wien-Josefstadt, eine weitere Mieteigentumswohnung in der Bundeshauptstadt, Unternehmensanteile an mehreren Firmen sowie ein Barvermögen in Höhe von einer Million Euro. Dazu kommt ein Grundstück in Klosterneuburg, auf dem - wie Oberstaatsanwalt Adamovic bemerkte - ein Haus steht. "Ein schönes Haus", wie er hinzufügte, nachdem sich Verteidiger Norbert Wess über diese Anmerkung beschwert hatte. Wess berichtete daraufhin, mittlerweile würden fremde Leute vor Karmasins Haus auftauchen und seine Mandantin bedrohen: "Die Situation ist nicht lustig."

Bis zu drei Jahre Haft drohten

Sollte es zu Schuldsprüchen kommen, drohten den Angeklagten bis zu drei Jahre Haft, wobei Karmasin die in der U-Haft verbrachte Zeit auf die Strafe anzurechnen wäre. Die Meinungsforscherin und Ex-Politikerin war am 2. März 2022 fest – und zwei Tage später wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft genommen worden. Erst am 28. März gab das Oberlandesgericht (OLG) Wien einer Haftbeschwerde ihrer Anwälte Norbert Wess und Philipp Wolm Folge – Karmasin war somit immerhin 26 Tage in einer Zelle der Justizanstalt Josefstadt gesessen.

Die Ex-Ministerin soll sich nach ihrem Ausscheiden aus der Politik widerrechtlich Bezugsfortzahlungen erschlichen haben, indem sie Bediensteten des Bundeskanzleramts verschwieg, dass sie ihre selbstständige Tätigkeit nach ihrer Amtszeit als Familienministerin nahtlos fortsetzte. Von der Anklage umfasst sind 78.589,95 Euro. Der zweite Anklagekomplex betrifft drei Studien für das Sportministerium, für die Karmasin nach ihrem Ausscheiden aus der Politik den Zuschlag erhielt, indem sie laut Anklage zwei Mitbewerberinnen – darunter ihre frühere Mitarbeiterin Sabine Beinschab – dazu brachte, "von ihr inhaltlich vorgegebene und mit ihr vorab inhaltlich abgesprochene Angebote an die Auftraggeber zu übermitteln, um sicherzustellen, dass die ihr zuzurechnende Karmasin Research & Identity GmbH die Aufträge bekommen würde" (Anklageschrift).

Ex-Ministerin von Zeugen belastet

Karmasin hat sich in dem Verfahren, in dem es noch nicht um die ÖVP-Umfragen-Affäre geht, "nicht schuldig" bekannt. Allerdings wurde sie im gegenständlichen Verfahren in der Vorwoche von ihrer ehemaligen Mitarbeiterin, der nunmehrigen Kronzeugin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Sabine Beinschab massiv und auch in Richtung des ÖVP-Komplexes belastet, der noch Gegenstand von Ermittlungen ist, von denen unter anderem Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), dessen engste berufliche Mitarbeiter und die ÖVP mitumfasst sind. Karmasin habe ihr den Kontakt zum damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, vermittelt, schilderte Beinschab. In weiterer Folge sei das so genannte Beinschab-Tool entwickelt worden: "Bei Sophie Karmasin war auch der Gedanke dabei, da kann ich etwas mitverdienen."