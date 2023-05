Nach Messerattacke in Spital: Krankenpflegerin erlag Verletzungen

Nach einer Attacke am Montag erlag eine 38-Jährigen nun ihren Verletzungen. Der Täter wurde bereits festgenommen. Offenbar handelte der 59-Jährige ohne Motiv.

Reims – Nach einer Messerattacke eines offenbar psychisch kranken Mannes in einem Spital im nordostfranzösischen Reims ist eine Krankenpflegerin gestorben. "Ich habe gerade mit großer Trauer vom Tod der 38-jährigen Krankenschwester Carène erfahren, die gestern im Universitätskrankenhaus Reims brutal angegriffen wurde", teilte Frankreichs Gesundheitsminister François Braun am Dienstag mit. Eine weitere Mitarbeiterin war bei dem Angriff am Montagnachmittag schwer verletzt worden.