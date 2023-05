Auto prallte bei Langkampfen ungebremst gegen Lkw am Stau-Ende: Lenker schwer verletzt

Langkampfen – Bei einem Auffahrunfall auf der Inntalautobahn A12 bei Langkampfen ist am Dienstagnachmittag nach ersten Informationen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Lenker prallte kurz nach 14 Uhr in Fahrtrichtung Grenze mit seinem Pkw praktisch ungebremst in das Heck eines Lastwagens am Ende eines Staus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrzeugfront unter den Laster geschoben und regelrecht zerquetscht.