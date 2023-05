Weichen-Neubau am Schwazer Bahnhof lässt Züge ausfallen

Um 22 Uhr geht es am 26. Mai los. Dann wird im Bereich Ostkopf des Schwazer Bahnhofs mit einer Stützmauer begonnen. Diese Arbeiten dauern bis 12. Juni. In dieser Zeit ist auch mit Verkehrseinschränkungen in der Archengasse zu rechnen, die für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Für Anrainer ist die Zufahrt möglich.