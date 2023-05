Remake eines Klassikers: Die kleine Meerjungfrau kämpft um ihre Stimme

Einen rechten Kulturkampf um „Arielle“ gab es bereits, als Disneys harmloses Klassiker-Remake gedreht wurde. Jetzt kommt es ins Kino.

Innsbruck – Arielle ist immer noch eine kleine Meerjungfrau. Die Märchen-Prinzessin sehnt sich immer noch nach der Menschenwelt an Land. Und sie riskiert immer noch alles, um ihren Traum zu erreichen. Die Essenz bleibt also bestehen im gleichnamigen Remake von Disneys eigenem Animations-Klassiker „Arielle, die Meerjungfrau“ aus dem Jahr 1989. Auch der Rest der Geschichte – nun in der Südsee angesiedelt – ist mehr oder weniger gleich.





Doch diesmal handelt es sich um eine Realverfilmung des Fantasy-Märchens von Hans Christian Andersen. Der Disney-Konzern verfolgt damit konsequent seinen Masterplan, die eigene Klassiker-Palette im 21. Jahrhundert noch einmal einer neuen Generation zu verkaufen. So einfach die Rechnung für die Buchhalter aussieht, so herausfordernd gestaltet sich die Aktualisierung unter der Regie von Rob Marshall jedoch in Hinblick auf Nostalgie-Erwartungen und den gesellschaftlichen Kontext der Gegenwart.

🎬 Trailer | Arielle, die Meerjungfrau

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Das bekam auch Halle Bailey zu spüren, eine fünffach Grammy-nominierte Sängerin, die Arielle im Remake spielt und singt. Sie – und zu viele Kommentatoren mit ihr – musste ernsthaft über die „richtige“ Farbe der Meerjungfrau diskutieren: nicht die der Schuppen ihrer Flosse (schillernd grünblau), sondern die ihrer Haut. „Es bedeutet für mich so viel, meine Gemeinschaft zu repräsentieren. Meine Oma kann sich noch gut erinnern, wie ihre Mutter auf den Baumwollfeldern war und ich bin stolz, als ihre Enkelin eine solche Hauptrolle zu spielen“, antwortete Bailey auf Hashtags wie „#NotMyAriel“. Und der mächtige Micky-Maus-Konzern befand sich plötzlich in einem von rechtsklerikalen Populisten hochgejazzten Kulturkampf wider die vermeintliche Wokeness. An deren Speerspitze steht momentan Floridas republikanischer Gouverneur Ron De Santis. Der strich dem Disneyland in Orlando zuletzt Steuerprivilegien. Disney seinerseits beendete ein Campus-Projekt mit 2000 Arbeitsplätzen – und verklagte De Santis.

Das Marketing des Maus-Imperiums hat mit dem Kulturkampf von rechts mittlerweile umzugehen gelernt. Man konzentriere sich auf das Positive, heißt es. Etwa auf die viralen Videos von Mädchen, die sich über eine Prinzessin freuen, die wie sie aussieht.

Der Streit um Repräsentation bleibt also marktkonform. Wie die Philosophine Isolde Charim kürzlich anmerkte, „liefert der woke Kapitalismus Bilder jener Freiheit, die mit dem Profit kompatibel sind. Eine ultimative Form, wo unterdrückte Minderheiten der Profitsteigerung dienen.“