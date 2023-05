Mobilität, Fußball für den guten Zweck und die USA: Das war „Tirol Live“

Um Energiewende und Mobilität dreht sich die 3+ Mobility Convention 2023 in Innsbruck. Welche strategischen Weichenstellungen notwendig sind, beleuchtete Jasmine Hrdina bei „Tirol Live“ mit Helmut-Klaus Schimany , Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands eMobility Austria.

Für jene, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wird am Sonntag in Sistrans beim „Benekickt’z“ der Ball ins Rollen gebracht. Benedikt von Ulm-Erbach erzählte über das Benefiz-Fußballturnier zugunsten querschnittsgelähmter Menschen.