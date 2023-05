Elferheld Berger hielt den FC Wacker im Aufstiegskampf

Der Torhüter parierte beim 2:1-Sieg in Völs in der Nachspielzeit einen Strafstoß von Hesina. Dass auch Volders verlor, freut den IAC.

Völs – Der erste Blick der Wacker-Spieler galt am Dienstag nach dem Gastspiel in Völs einem Krankenwagen, der hinter der Ersatzbank parkte. Darin befand sich Stürmer Stefano Gallo, der mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung ausgeschieden war. Erst der zweite Blick entspannte die Gesichtszüge – jener auf die Anzeigetafel.

Die Innsbrucker feierten einen späten 2:1-Auswärtssieg und blieben im Aufstiegsrennen der Hypo Tirol Liga am Leben. „Wir haben endlich unsere Chancen genutzt“, sprachen Wacker-Trainer Sebastian Siller und Präsident Hannes Rauch anschließend dieselbe Sprache. Die Schweißperlen waren beim Duo noch nicht verschwunden: Erst in der Nachspielzeit parierte Matchwinner Simon Berger einen Foul-Elfmeter von Völs-Torjäger Marco Hesina.

„Einen Punkt hätten wir natürlich gerne mitgenommen und uns auch verdient gehabt“, haderte Völs-Trainer Hannes Brecher, der seinen Abschied im Sommer bestätigte. In der Gerüchteküche an der Seitenlinie fiel in diesem Zusammenhang der Name von SVI-Trainer Alexander Pfurtscheller. Wacker-Präsident Rauch ließ die Kirche im Dorf: „Ich befürchte, wir brauchen in den restlichen vier Spielen noch zwölf Punkte.“