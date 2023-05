NEOS suchen die Landesregierung

Thessaloniki war, heute ist für Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) Brüssel angesagt. Mit dem ÖVP-Landtagsklub und seinen vier Regierungsmitgliedern hat sich Mattle auf eine Studienreise nach Griechenland begeben, in der EU-Hauptstadt steht zum Beginn seiner „EU-Mission“ ein Gespräch mit dem österreichischen Budgetkommissar Johannes Hahn auf dem Programm. Begleitet wird der Landeshauptmann dabei von seinem Südtiroler Amtskollegen Arno Kompatscher.

Dass sich am Montag das gesamte politische Führungstrio Mattle, Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP) und der 1. LH-Vize Georg Dornauer (SPÖ) im Ausland befand, sorgte in Tirol doch für Erstaunen. „Wo ist unsere Regierung?“, fragte sich etwa gestern NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer. „Die Tatsache, dass Mattle, Geisler und Dornauer gleichzeitig im Ausland weilten, anstatt ihren gesetzlich festgeschriebenen Vertretungsfunktionen und Aufgaben nachzukommen, spricht Bände.“

Dornauer kehrte Montagabend aus Italien zurück. Seine erste Aufgabe als „Landeshauptmann in Vollmacht“ war die Unterzeichnung der Abschussverordnung für den Schadwolf in Matrei in Osttirol.