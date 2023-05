Investoren stehen durch KI vor einem Dilemma

Wien – Der Markt für Künstliche Intelligenz wächst rasant auf schätzungsweise zirka 130 Milliarden Dollar weltweit bis 2025, heißt es von Experten. Trotz europaweiter Teuerung, Fachkräftemangel und damit verbundenen Budgetkürzungen investieren internationale Tech-Riesen wie Apple oder Microsoft derzeit erhebliche Summen in die Industrie 4.0.

Vor allem Nordamerika dominiere den KI-Markt, etwa mit Cloud Computing und IoT (Internet of Things). „Aufgrund der steigenden Nachfrage in Schwellenländern wie China und Indien wird jedoch erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum die höchste Wachstumsrate aufweisen wird“, so Shanna Strauss-Frank von Freedom Finance.